Sequestro officina meccanica nel baianese

Per un valore di circa 500 mila euro

Il Gruppo Carabinieri Forestale di Avellino, ha posto sotto sequestro penale un’officina meccanica sita nel Mandamento del baianese per un valore di circa 500 mila euro. Il sequestro è stato eseguito dai militari della Stazione Carabinieri di Monteforte Irpino (AV), che hanno accertato che l’opificio esercitava l’attività di carrozzeria in un immobile abusivo ricadente nella fascia di rispetto dell’area cimiteriale. Inoltre, dall’accertamento documentale risultava che l’azienda esercitava l’attività con autorizzazioni amministrative ottenute a seguito di false dichiarazioni relative all’immobile. Sono state deferite in stato di libertà alla Procura della Repubblica di Avellino, tre persone, per esercizio illecito di attività e falsità ideologica.