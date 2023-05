Grottaminarda (AV) – Consiglio Comunale

Tariffe TARI ridotte

Nel corso della seduta di ieri, giovedì 25 maggio, il Consiglio comunale di Grottaminarda ha approvato tutti gli argomenti all’ordine del giorno, compreso un quinto aggiuntivo che riguardava una variazione al Bilancio previsionale per l’iscrizione di risorse derivanti dai fondi PNRR, somma ulteriore per i lavori di riqualificazione e rifunzionalizzazione del Centro Sociale e Sportivo.

Approvate le modifiche ad alcuni articoli del Regolamento per l’applicazione della TARI, necessarie per il subentro di nuove normative; approvate le tariffe TARI che per l’anno 2023 subiranno una riduzione e presa d’atto da parte del Consiglio del PEF (Piano Economico Finanziario) pluriennale 2022-2025; approvate anche le aliquote IMU (Imposta Municipale sul possesso dei beni immobiliari) da applicare per l’anno d’imposta 2023 che restano confermate e quindi, invariate.

L’articolata ed accesa discussione tra Minoranza e Maggioranza, scesa anche in tecnicismi, ha riguardato soprattutto le tariffe Tari.

Per fare chiarezza sulla questione il Consigliere delegato all’Ambiente Antonio Vitale che ieri ha relazionato al Consiglio su quelle che sono le ragioni tecniche per le quali quest’anno ci sarà un ribasso della Tassa sui rifiuti nonostante un aumento dei costi di investimento e di esercizio del servizio di gestione del ciclo integrato dei rifiuti di cui è composto il Piano Economico Finanziario, ha spiegato:

«Che le tariffe della Tassa sui rifiuti a Grottaminarda quest’anno saranno più basse per tutte le utenze Domestiche e Non Domestiche è un dato di fatto. A fronte dell’aumento come previsto nel PEF pluriennale 2022/2025 che avrebbe dovuto determinare un chiaro aumento delle tariffe, quest’anno grazie ai proventi dell’attività di riscossione e lotta all’evasione abbiamo restituito a tutti i cittadini circa 120.000 euro (come previsto per legge) che ci hanno consentito di abbassare e, ripeto, non aumentare, le tariffe della Tassa sui rifiuti.

Il tributo TARI è un tributo molto complesso che il Comune di Grottaminarda gestisce in modo encomiabile – conclude il Consigliere Vitale – e non si può prescindere dalla conoscenza degli aspetti tecnici che lo caratterizzano al fine di un’attenta analisi e valutazione delle scelte politiche da fare nell’interesse della comunità».

Al termine del Consiglio comunale un singolare fuori programma che prescinde dalla politica ma mostra il lato umano di ciascuno: il Sindaco Marcantonio Spera ha ringraziato pubblicamente la Consigliera di Minoranza, Marisa Graziano, per aver soccorso, qualche giorno fa sua moglie a seguito di un piccolo incidente stradale.