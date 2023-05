Sabato 27 e Domenica 28 maggio 2023

Sabato 27 e Domenica 28 maggio, alle 19:45, arriva “Jatta Cennera e il patriarcato nelle fiabe” (produzione: La Fermata Teatro, con il patrocinio del Comune di Ariano Irpino).

È una rivisitazione della storia di Cenerentola (alla maniera de “lu cunto” di Giambattista Basile), ma come spunto di riflessione sul ruolo purtroppo ancora drammaticamente critico della donna nella società di oggi.

Una commedia divertente, in dialetto, con musica dal vivo in scena e costumi d’epoca… eppure sotto, tra “candide trine e merletti”, si nasconde un sopruso che fatica a passare di moda, un’ingiustizia che ancora detta le regole dei nostri giorni.

La storia è principalmente incentrata su due figure femminili: la matrigna, interpretata da un attore maschio per evidenziare il fatto che, seppure donna, non è altro che il prodotto della società patriarcale di cui però si ritrova a incarnare sia la vittima per eccellenza sia la massima rappresentante (dato che, colpevolmente, ha scelto di perpetuarla); e la lavandaia che invece rappresenta la libertà, l’emancipazione, la ribellione possibile a quel mondo. Ma soprattutto esclude volontariamente Cenerentola dalla narrazione (è insignificante agli occhi di tutti e quindi nella nostra rivisitazione diventa muta e nasconde il volto agli spettatori).

Con: Francesco Teselli, Gilda Ciccarelli, Maddalena Piccolo, Vincenzo Ciardullo, Federico Ciccarelli, Carlo Uva, Luigi Petrillo, Carmine Santoro, Francesca De Dominicis.

Musiche live in scena: Gabriele Grifa (chitarre, loop e arrangiamenti) e Giuseppe Relmi (voce).

Adattamento da G. Basile, drammaturgia e regia di F. Teselli e G. Ciccarelli.

Foto di scena: Marco Memoli.