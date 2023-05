Destinazione Sud e Coordinatore Nazionale “Ritorno in Italia 2023-2028”. A seguire confronto e dibattito con gli operatori presenti: «Siamo molto felici di ospitare uno degli incontri di Destinazione Irpinia qui a Grottaminarda» – afferma l’Assessora Doralda Petrillo – «Vogliamo fare in modo che Grottaminarda sia una “destinazione” e non solo un punto di passaggio o di appoggio per usufruire di servizi. Le strutture recettive di Grottaminarda sono piuttosto frequentate ma non c’è una proposta organica per far sì che questi visitatori diventino “turisti”; trovino interessante la permanenza e magari la prolunghino esplorando anche il circondario. Da qui la necessità di fare rete tra amministratori ed addetti ai lavori per costruire insieme pacchetti turistici che possano essere d’intrattenimento e d’attrattiva. Abbiamo un importante biglietto da visita che è rappresentato dall’enogastronomia, nel caso di Grottaminarda dal Torrone artigianale. Dobbiamo essere bravi a valorizzare queste potenzialità» – conclude l’Assessora.

