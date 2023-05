Il team ha partecipato a due tappe Lioni-Laceno ed Eboli-Salerno

Il Giro-E non è solo evento sportivo ma è soprattutto veicolo di comunicazione per i temi legati alla mobilità sostenibile, alla sostenibilità ambientale e all’inclusione. L’evento che si svolge sulle strade del Giro d’Italia ed è l’unico “Grande Giro” al mondo dedicato alle bici e-bike a pedalata assistita. Il team atripaldese Eco Evolution Bike per il terzo anno consecutivo partecipa con la formazione Valsir in due tappe: la prima Lioni-Lago Laceno, la seconda Eboli-Salerno. Entrambe le tappe si sono svolte con pioggia e vento freddo lungo tutto il percorso soprattutto la tappa Eboli-Salerno. Infatti, sulla carta era una tappa facile, è diventata dura, non per il percorso ma per le condizioni climatiche avverse con pioggia dall’inizio alla fine. Undici gli atleti del team Eco Evolution Bike impegnati nelle due tappe con il tream Valsir, sette alla tappa Lioni/Lago Laceno ( 53 km e 1400 mt dislivello): Alfonso Alvino; Mario Venezia; Rodia Alejandro Marco; Alfredo Preziosi; Angelo Ruocco, Maurizio Cipolletta e Adolfo Rodia .

Mentre, cinque hanno pedalato nella tappa Eboli/Salerno (67 km 130 metri dislivello): Annalisa Albanese, Anna Capriolo, Carlo Taccone, Giuseppe Albanese e Gennaro Giliberti.

In entrambe le prove, i ciclisti dell’Eco Evolution Bike hanno pedalato

con ciclisti che anno fatto la storia del ciclismo mondiale come l’ex Campione del mondo Gianni Bugno e Igor Astarloa e l’ex campione europeo e vincitore della Parigi/Rubeaux Sonny Colbrelli.

Nonostante le condizioni meteo poco favorevoli, entrambi gli eventi sono colorati, ricco di campioni e tanta voglia di divertirsi a colpi di pedalate. Il team Eco Evolution Bike attraverso la partecipazione al Giro-E l’unico grande evento al mondo dedicato alle bici e-bike, ritrova lo spirito e i valori che ispirano la loro visione di mobilità sostenibile, partecipando e promuovendo l’unico mezzo di mobilità sostenibile per eccellenza ‘’la Bicicletta’’.