“Quattro Ristoranti”, chef Borghese arriva in Irpinia

La puntata sarà visibile su Sky nei prossimi mesi

Alessandro Borghese ha fatto tappa in Irpinia per una puntata di “Quattro Ristoranti”, il programma televisivo che andrà in onda su Sky nei prossimi mesi. Il famoso chef ha annunciato il suo arrivo nella nostra provincia attraverso alcune storie sui social e un post dedicato a questa meravigliosa terra.

Quattro, come di consueto, sono i ristoranti in sfida per stabilire chi tra di loro è il migliore d’Irpinia. Ogni ristoratore, durante le riprese del programma, si occupa di organizzare una cena alla quale vengono invitati gli altri tre colleghi che, accompagnati da chef Borghese, commentano e votano con un punteggio da 0 a 10 per location, menu, servizio e conto.

In palio, per il vincitore, il titolo di miglior ristorante e un contributo economico da investire nella propria attività.