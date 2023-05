Sabato 20 Maggio 2023

Secondo appuntamento per Il Maggio dei libri 2023 a Monteforte Irpino. Sabato 20 maggio alle 18,30 a Monteforte Irpino, nell’Auditorium della Casa della Cultura, in piazza Umberto I, l’Associazione Amici della Biblioteca presenta “Omaggio ad Armando Montefusco”, serata dedicata, grazie al patrocinio del Comune di Monteforte Irpino, allo studioso e storico scomparso recentemente, autore di diversi saggi sulla storia locale, non solo di Monteforte Irpino, dove viveva da anni, ma di tutta l’Irpinia.

Ultimi, tra le tante pubblicazioni, i cinque volumi di Contributi per la storia di Avellino e dell’Irpinia, editi dalla Biblioteca del Corriere. La sua attività per anni ha avuto spazio anche sul quotidiano Corriere dell’Irpinia, nelle pagine domenicali della Cultura.

Dopo la presentazione del romanzo Un paese perfetto di Giancarlo Dell’Angelo, che sabato scorso ha regalato una piacevole serata al folto pubblico presente, la manifestazione Il Maggio dei Libri, iniziativa del Ministero della Cultura, a cui l’Associazione partecipa per il secondo anno, sabato prossimo accenderà i riflettori sulla Storia.

La proiezione del documentario sui Moti rivoluzionari del 1820-21, che videro protagonista il comune irpino, realizzato dallo storico insieme al prof. Geppino Del Sorbo, aprirà la serata, a cui parteciperanno in un doveroso e sentito omaggio le persone che hanno accompagnato a vario titolo le attività di Armando Montefusco. Porgeranno i loro saluti anche i rappresentanti dell’Amministrazione comunale, con cui lo storico ha collaborato attivamente e con inossidabile passione, il sindaco Costantino Giordano, l’assessore alla Cultura Lia Vitale e il consigliere delegato alle associazioni Angelo Damiano. A dare lettura di alcuni brani, tratti dai saggi pubblicati, sarà l’attore Paolo De Vito. Presenterà la giornalista Eleonora Davide.

Ad accompagnare la manifestazione l’esposizione fotografica, opera della giovane artista Ludovica De Falco.