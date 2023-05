Venerdì 19 Maggio a Mercogliano (Av)

Il GAL Partenio presenta la sua proposta progettuale di Strategia di Sviluppo Locale (SSL). Venerdì 19 maggio, presso la Sala Consiliare di Mercogliano in Piazza Municipio, 1, alle ore 17:30, ci sarà l’attività di restituzione degli esiti degli studi, analisi e indagini per la costruzione della proposta progettuale di SSL, che rappresenta un’importante opportunità per coinvolgere la comunità locale e gli stakeholder nella definizione di strategie e azioni finalizzate a promuovere lo sviluppo sostenibile del territorio del GAL Partenio.

L’incontro avrà inizio con l’introduzione e i saluti istituzionali del sindaco di Mercogliano, Vittorio D’Alessio. Ad illustrare la proposta progettuale SSL saranno il coordinatore del GAL Partenio, Maurizio Reveruzzi, e il Prorettore dell’Università del Sannio, Giuseppe Marotta. Quindi gli interventi del Presidente della CIA Avellino, Stefano Di Marzo, del Segretario della CNA di Avellino, Berardo Pesce, del Direttore della Coldiretti di Avellino, Maria Tortoriello, e del Presidente del GAL Partenio, Luca Beatrice. Chiuderà i lavori il Presidente della VIII Commissione del Consiglio Regionale della Campania, Maurizio Petracca.

All’evento parteciperanno Enti Locali, Associazioni di categoria, Organizzazioni sindacali, Associazioni femminili, agricoltori, artigiani, esponenti del patrimonio culturale e storico, dell’imprenditoria, dei saperi locali, delle risorse naturali ed ambientali, liberi professionisti e altri stakeholder invitati.