Il Comune di Sant’Angelo dei Lombardi e l’associazione Totalife, il 20 maggio alle ore 10.30 inaugurano “la Sala Multimediale per l’integrazione” presso il Centro Culturale Francesco Saverio Matteo. La sala sarà intitolata ad Alessia Alborea e Domenico Bagnoli.

Una sala tecnologica dotata di pc, tablet, un maxischermo con webcam, microfoni e accesso wi-fi, sarà a disposizione della cittadinanza e dei profughi che potranno, attraverso la tecnologia, riabbracciare virtualmente i propri cari. La sala sarà uno strumento per un processo di rinserimento ed integrazione, per i più grandi e per poter attivare politiche di inserimento al lavoro per i giovani. La sala multimediale consentirà anche di poter effettuare, lezioni di italiano con i professori collegati in remoto. Un elemento fondamentale per promuovere l’inclusività, favorire lo scambio tra culture diverse, potendo utilizzare lo stesso linguaggio. L’associazione Totalife mette a disposizione dei profughi del comune di Sant’Angelo uno strumento di innovazione e un volano per uno sviluppo competitivo e non di sola assistenza. il presidente dell’associazione Roberto Godas: “Doniamo uno strumento per favorire il rinserimento e l’integrazione. La tecnologia riesce ad abbattere qualsiasi barriera”.