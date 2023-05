18 maggio alle ore 16.00

Giovedì 18 maggio alle ore 16.00 presso la Rocca dei Rettori di Benevento si terrà la conferenza stampa di presentazione dell’evento “Una Luce per la Vita – Fiaccolata per i malati oncologici” in programma a Pietrelcina domenica 28 maggio dalle ore 17.30.

La manifestazione è organizzata da ‘The Power of Pink’ e Futuridea con il patrocinio del Comune di Pietrelcina e della Provincia di Benevento. ‘Regista’ dell’evento il dottore Carlo Iannace, primario della Breast Unit di Senologia dell’Ospedale Moscati di Avellino che ha la fama di coniugare professionalità e umanità in maniera determinante per le sue pazienti. Notevole è la rete assistenziale che si è creata al suo seguito, con tante attiviste e associazioni di volontariato impegnate proprio nella divulgazione, condivisione e sensibilizzazione alla prevenzione. Una rete che fino a qualche anno fa era irpino-sannita ma che oggi sta diventando regionale e il 28 maggio sarà proprio una manifestazione che travalicherà i confini provinciali.

“Sono convinto che domenica 28 maggio saremo in tanti a Pietrelcina e ringrazio di cuore il sindaco Salvatore Mazzone per la sua grande disponibilità e sensibilità mostrata appena gli ho esposto l’idea di questa iniziativa che avrà l’epilogo con la fiaccolata lungo la Via del Rosario fino a Piana Romana – così Carlo Iannace -. Grazie di cuore a tutte le associazioni e i volontari che stanno lavorando incessantemente per l’ottima riuscita dell’iniziativa. Un evento che ha l’obiettivo di sensibilizzare la prevenzione oncologica e la scelta di Pietrelcina, paese natale di San Pio, – spiega il dottor Iannace – è perché Padre Pio ha testimoniato con la Sua stessa vita e con le opere il rispetto e la venerazione verso l’ammalato”. Conclude Iannace: “Già stiamo ricevendo tante adesioni e da molti paesi stanno organizzando dei pullman in modo da giungere a Pietrelcina con comodità. Giovedì pomeriggio alla Rocca dei Rettori, e ringrazio il presidente della Provincia Nino Lombardi per la disponibilità, ufficializzeremo il programma dettagliato. Sono convinto che il 28 maggio ‘invaderemo’ Pietrelcina di foulard sensibilizzando tutti a volersi bene e a preservare la propria salute attraverso la prevenzione. Solo così potremo andare avanti”.