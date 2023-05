Ieri 15 maggio

La squadra dei Vigili del Fuoco del distaccamento di Montella, intorno alle ore 19’00 di ieri 15 maggio, è intervenuta sulla SS 164, nel territorio di Cassano Irpino per un incendio che ha interessato un autovettura in transito. Il pronto intervento ha permesso di spegnere le fiamme e di limitare i danni solo alla parte anteriore del veicolo. L’uomo alla guida originario di Castelfranci non ha subito nessuna conseguenza tranne un comprensibile spavento.