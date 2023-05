Donne sempre più forti

Anche questa Festa della Mamma 2023 a Grottaminarda è stata all’insegna della generosità in favore della ricerca attraverso la raccolta fondi “AIRC” (Associazione Italiana per la ricerca sul Cancro), con la vendita delle Azalee. I volontari del comitato di Grottaminarda, guidati dal Responsabile Pietro Antonio Del Grosso, hanno raccolto circa 3.000,00 euro totali, 2.400,00 solo nella mattinata di domenica presso il chioschetto posizionato in Piazzale San Pio, con il patrocinio del Comune di Grottaminarda.

Il Sindaco e l’Amministrazione Comunale hanno fortemente voluto stare vicino a questa encomiabile iniziativa che ha visto Grottaminarda figurare tra le piazze più importanti d’Italia ma soprattutto è finalizzata a rendere il cancro sempre più curabile. Il ringraziamento ai volontari AIRC per l’impegno profuso e ai cittadini per la generosità e la sensibilità.

Dunque in tanti hanno scelto di donare alla propria mamma una “Azalea della Ricerca” e contribuire così a sostenere gli studi dedicati ai tumori che colpiscono la donna ed aiutare i ricercatori impegnati a trovare diagnosi sempre più precoci e terapie più efficaci. Ricerche che stanno dando grandissimi risultati se si pensa a quanto sia diminuto il tasso di mortalità per queste patologie.