A Bruxelles il 15 e 16 maggio 2023

I ministri delle Finanze della zona euro e dell’UE saranno a Bruxelles oggi e domani per le riunioni dell’Eurogruppo e del Consiglio ECOFIN.

Oggi il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis e il Commissario Gentiloni rappresenteranno la Commissione alla riunione dell’Eurogruppo che inizierà alle 15.00. La Commissione presenterà le sue previsioni economiche di primavera. I ministri procederanno a uno scambio di opinioni sugli aspetti internazionali delle valute digitali della banca centrale e sui progressi del progetto relativo all’euro digitale. I ministri daranno seguito al Vertice euro di marzo e il presidente dell’Eurogruppo presenterà le sue opinioni su come progredire nell’unione dei mercati dei capitali. I ministri discuteranno della via da seguire e esprimeranno le loro opinioni su un piano indicativo per i futuri lavori su questo tema.

Il Commissario Gentiloni parteciperà alla conferenza stampa al termine della riunione, intorno alle 18.30.

Domani il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis, il Commissario Gentiloni e la Commissaria McGuinness rappresenteranno la Commissione alla riunione del Consiglio ECOFIN.

La riunione inizierà con un dialogo economico e finanziario tra l’UE e i Balcani occidentali e la Turchia, volto ad approvare conclusioni comuni. I ministri cercheranno quindi di concordare la loro posizione sulla direttiva “DAC8″ relativa alla cooperazione amministrativa nel settore fiscale. La Commissione presenterà le sue proposte sulla revisione del quadro per la gestione delle crisi bancarie e l’assicurazione dei depositi. I partecipanti discuteranno inoltre dell’impatto economico e finanziario della guerra della Russia contro l’Ucraina, concentrandosi sulle questioni doganali. Infine, i partecipanti faranno il punto sull’attuazione del dispositivo per la ripresa e la resilienza e avranno uno scambio di opinioni sulla domanda di prestiti a titolo del dispositivo.

Il Vicepresidente esecutivo Dombrovskis parteciperà alla conferenza stampa che si terrà intorno alle 13.30.