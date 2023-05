Sul reinsediamento e sui percorsi complementari

Oggi la Commissaria per gli Affari interni, Ylva Johansson, ospita una discussione ministeriale ad alto livello online con rappresentanti di Italia, Spagna, Svezia, Belgio, Germania e Romania, insieme a rappresentanti degli altri Stati membri. Nella discussione saranno rappresentati anche gli Stati associati Schengen, l’Agenzia dell’UE per l’asilo, l’Alto Commissariato delle Nazioni Unite per i rifugiati e l’Organizzazione internazionale per le migrazioni. L’incontro affronterà questioni strategiche in materia di reinsediamento, ammissioni umanitarie e percorsi legali di protezione nell’UE, dando seguito alla lettera inviata dalla Presidente von der Leyen agli Stati membri prima del Consiglio europeo di febbraio.

Verranno inoltre esaminate idee innovative, in particolare in relazione all’ulteriore sviluppo di modelli di sponsorizzazione da parte delle comunità, compresi i corridoi umanitari, al fine di migliorare i risultati di tali programmi. La discussione odierna getta le basi per il prossimo forum a livello di esperti per il reinsediamento e l’ammissione umanitaria, che si terrà il 10 maggio, durante il quale la Commissione avvierà il ciclo di impegni per il periodo 2024-2025.

L’integrazione e l’inclusione nell’UE dei cittadini di paesi terzi contribuiscono a rendere le nostre società più coese, resilienti e prospere, come indicato nel piano d’azione dell’UE per l’integrazione e l’inclusione, con il quale sono allineati anche i fondi per gli affari interni. All’inizio di quest’anno la Commissione europea ha pubblicato un nuovo invito a presentare proposte per 40 milioni di € di sovvenzioni nell’ambito del Fondo Asilo, migrazione e integrazione allo scopo di finanziare azioni in materia di integrazione e percorsi complementari. Gli obiettivi principali di questo invito sono stati annunciati in occasione del partenariato europeo per l’integrazione di gennaio e del forum ad alto livello sui percorsi legali di protezione del novembre 2022.

L’invito rimarrà aperto fino al 16 maggio 2023.