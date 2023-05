In occasione della Giornata dell'Europa

Domani la Presidente della Commissione europea, Ursula von der Leyen, la Vicepresidente esecutiva per Un’Europa pronta per l’era digitale, Margrethe Vestager, il Vicepresidente per la Promozione dello stile di vita europeo, Margaritis Schinas, e il Commissario per il Lavoro e i diritti sociali, Nicolas Schmit, parteciperanno al festival dell’Anno europeo delle competenze.

Il festival celebrerà l’Anno europeo delle competenze ponendo le competenze e la formazione al centro della scena. In tutta Europa si terranno discussioni sulle competenze necessarie per le transizioni verde e digitale, nonché su come favorire l’incontro tra le aspirazioni dei cittadini e le occasioni offerte dal mercato del lavoro, attirando talenti e lavorando insieme per acquisire competenze. Si tratta di un elemento centrale delle numerose attività organizzate in tutta Europa per celebrare la Giornata dell’Europa e consentire ai cittadini di scoprire l’UE e farne esperienza.

Il festival sarà collegato ad altri eventi legati alle competenze in Grecia, Belgio, Spagna, Lettonia, Slovenia, Portogallo, Lussemburgo e molti altri paesi dell’UE. Presenterà progetti finanziati dall’UE, ad esempio mediante il Fondo sociale europeo Plus, volto alla formazione e allo sviluppo delle competenze. Sono in programma anche interviste con persone provenienti da tutta Europa che hanno migliorato la loro carriera grazie a nuove competenze, e con imprese che hanno investito in corsi di formazione sulle competenze verdi e digitali per i loro dipendenti.

Durante il festival verrà presentato un nuovo partenariato su vasta scala nei settori ad alta intensità energetica nell’ambito del patto per le competenze.

Il festival sarà trasmesso in diretta sul canale YouTube della Commissione il 9 maggio, dalle ore 14.00 alle ore 15.30.