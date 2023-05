La consultazione resterà aperta fino al 2 giugno

Oggi la Commissione ha avviato una consultazione relativa a un progetto di norme sulle modalità di svolgimento degli audit delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi, come previsto dalla legge sui servizi digitali. La consultazione resterà aperta fino al 2 giugno. Dopo aver raccolto il riscontro del pubblico, la Commissione intende adottare le norme entro la fine dell’anno.

Gli audit indipendenti sono essenziali per aiutare la Commissione a valutare il rispetto di tutti gli obblighi previsti dal regolamento sui servizi digitali e degli impegni previsti dai codici di condotta. Lo svolgimento di audit rigorosi e indipendenti rappresenta un importante strumento di responsabilità nel quadro dal regolamento sui servizi digitali e riflette le migliori pratiche adottate per molti altri settori regolamentati, come ad esempio i servizi finanziari.

Il progetto di regolamento sottoposto alla consultazione stabilisce i principi fondamentali che i revisori dovrebbero applicare nella selezione delle metodologie e delle procedure di audit e fornisce ulteriori specifiche per verificare la conformità agli obblighi di gestione del rischio e di risposta alle crisi da parte delle piattaforme online di dimensioni molto grandi e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Il progetto contiene anche modelli per la relazione di audit e le relazioni di attuazione degli audit. Tali relazioni saranno rese pubbliche e presentate alla Commissione e al coordinatore dei servizi digitali nel paese di stabilimento di tali piattaforme.

La relazione di audit deve contenere un parere di audit chiaro e indipendente sulla conformità con il regolamento sui servizi digitali delle piattaforme online e dei motori di ricerca online di dimensioni molto grandi. Le prime relazioni di audit devono essere presentate al più tardi un anno dopo l’inizio dell’applicazione degli obblighi della legge sui servizi digitali per le piattaforme online di dimensioni molto grandi ed i motori di ricerca online di dimensioni molto grandi designati.