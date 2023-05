Denunciati un 25enne e un 50enne

I Carabinieri della Stazione di Montecalvo Irpino hanno denunciato un 25enne e un 50enne della provincia di Pescara per “Truffa”. All’esito delle indagini scaturite dalla denuncia sporta dalla vittima, sono emersi elementi di reità nei confronti dei predetti che avrebbero pubblicato su un noto social network un annuncio per la vendita di un’autovettura. Grazie al prezzo conveniente, erano riusciti a persuadere il potenziale acquirente che, convinto che si trattasse di un buon affare, non aveva esitato a versare circa 500 euro d’acconto, mediante ricariche su carte prepagate. Incassato il denaro, i due soggetti hanno però fatto perdere le proprie tracce, rendendosi irreperibili. A seguito di mirate indagini, i Carabinieri sono riusciti ad identificare i presunti truffatori che sono stati deferiti in stato di libertà alla competente Autorità Giudiziaria. Si ricordano ancora una volta gli utili consigli riportati con l’iniziativa “Difenditi dalle truffe”, nata per forte volontà del Comando Provinciale dei Carabinieri di Avellino. È importante saper riconoscere le situazioni più a rischio e, di conseguenza, i comportamenti da assumere, diffidando sempre degli acquisti oltremodo convenienti, trattandosi verosimilmente di una truffa o di prodotti rubati. I denunciati sono persone sottoposte a indagini e quindi presunti innocenti fino a sentenza definitiva.