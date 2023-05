Proprietà intellettuale: la Commissione accoglie con favore l’accordo politico

Per rafforzare la protezione dei prodotti artigianali e industriali europei

La Commissione accoglie con favore l’accordo politico provvisorio raggiunto dal Parlamento europeo e dal Consiglio su un nuovo regolamento per proteggere la proprietà intellettuale dei prodotti artigianali e industriali che costituiscono il frutto dell’originalità e dell’autenticità di competenze tradizionali regionali.

Il Commissario per il Mercato interno Thierry Breton ha dichiarato: “mi compiaccio per l’accordo provvisorio rapidamente raggiunto, dopo appena due triloghi, tra il Parlamento e il Consiglio sulle indicazioni geografiche per i prodotti artigianali e industriali. Molte piccole imprese a conduzione familiare in tutta l’UE producono prodotti artigianali tradizionali profondamente radicati nella loro regione. Questo regolamento contribuirà a proteggere e rafforzare la visibilità di tale artigianalità in tutto il mercato unico dell’UE.

Il nuovo regolamento consentirà ai produttori dell’UE di proteggere i prodotti artigianali e industriali e le loro competenze tradizionali, in Europa e nel mondo, anche online. Il regolamento permetterà ai consumatori di riconoscere più facilmente la qualità di tali prodotti e di fare scelte più informate e aiuterà a promuovere, attrarre e mantenere competenze e posti di lavoro nelle regioni d’Europa, contribuendo al loro sviluppo economico. Inoltre il regolamento garantirà di porre i prodotti artigianali e industriali su un piano di parità rispetto alle indicazioni geografiche protette già esistenti nel settore agricolo.

Per il comunicato stampa cliccare qui.