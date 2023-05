Nuova onorificenza per il Gruppo HCM Cosmopol

Oggi 4 Maggio 2023, presso la Città della Scienza di Napoli, alla presenza del presidente della Regione Campania On. Vincenzo De Luca, dell’Assessore alle Attività Produttive Antonio Marchiello e dei vertici di Confindustria. il Gruppo HCM COSMOPOL è stato insignito dell’Alta Onorificenza di Bilancio dal Comitato Scientifico di Industria Felix basata su rating Cerved, con il patrocinio di Confindustria in partnership con Il Sole 24 ore.

Ha ritirato il riconoscimento il dott. Mimmo Bolognese, COO del Gruppo. Si tratta di una conferma per Cosmopol, già premiata negli scorsi anni, senza soluzione di continuità anche durante gli anni della pandemia, a conferma di una marcia di crescita sostenibile in ogni contesto di mercato, con risultati economici tanto lusinghieri quanto oggettivi, confermati dai più autorevoli Uffici Studi specializzati in analisi economiche a livello nazionale.

Il premio si aggiunge alla recentissima investitura di Cosmopol da parte del Corriere della Sera Economia tra “I magnifici 200”, le migliori imprese italiane che fatturano tra 120 e i 500 milioni di Euro che per 6 anni consecutivi hanno più che raddoppiato i propri ricavi, producendo utili significativi e mantenendo una posizione finanziaria netta equilibrata e un rating elevato. Si tratta dell’unico istituto di vigilanza in Italia e dell’unica azienda attiva nel settore dell’accoglienza e della sicurezza ad aver raggiunto questo straordinario traguardo.

Il Gruppo Cosmopol ha raggiunto nel 2022 un volume d’affari consolidato pari a 250 milioni di Euro, con un prospect per l’esercizio 2023 di 275 mln di ricavi e con una forza lavoro di oltre 6.000 dipendenti.