38 operatori delle telecomunicazioni dell’UE e dei Balcani occidentali hanno convenuto di rendere il roaming tra i Balcani occidentali e l’UE più conveniente per i cittadini e le aziende in entrambe le regioni, in un processo sostenuto dal Consiglio di cooperazione regionale (RCC) e dalla Commissione europea. Tale accordo è in linea con la dichiarazione relativa al roaming firmata in occasione del vertice UE-Balcani occidentali tenutosi nel mese di dicembre a Tirana.

Attraverso il loro accordo volontario, gli operatori si sono impegnati a ridurre significativamente il divario tra le tariffe di roaming e le tariffe nazionali per l’utilizzo dei dati in entrambe le direzioni tra l’UE e i Balcani occidentali. I livelli massimi del prezzo al consumo (“massimali di prezzo”) per un gigabyte diminuiranno a partire da ottobre 2023 fino al 2028 come segue: 18 € entro il 1° ottobre 2023, 14 € entro il 2026 e 9 € entro il 2028. Sono previsti riesami annuali per valutare l’impatto e i passi successivi.

Alla vigilia dell’accordo, il Commissario per il Vicinato e l’allargamento, Olivér Várhelyi, ha dichiarato: “Mi compiaccio per la firma dell’accordo tra i 38 operatori delle telecomunicazioni, che consentirà l’abbassamento delle tariffe di roaming per i dati tra l’UE e i Balcani occidentali a partire dal 1° ottobre di quest’anno. Questo accordo volontario garantirà la prevedibilità dei costi, aiuterà a eliminare fatture esorbitanti per i consumatori e faciliterà un considerevole abbassamento delle tariffe di roaming per i dati a beneficio dei consumatori provenienti dall’UE e dai Balcani occidentali.”

L’introduzione dei massimali di prezzo dovrebbe abbassare le tariffe di roaming per i consumatori che viaggiano tra l’UE e i Balcani occidentali di almeno un terzo rispetto all’attuale prezzo medio del servizio. Questo livellamento dei prezzi incoraggia e semplifica gli scambi commerciali, culturali, turistici e di altro tipo tra l’UE e i Balcani occidentali, rafforzando i legami tra le due regioni. Gli operatori stanno attualmente lavorando per creare prodotti che abbiano prezzi inferiori al massimale di prezzo convenuto, disponibili per l’acquisto per il più ampio numero di consumatori possibile.

Altri operatori delle telecomunicazioni dell’UE e dei Balcani occidentali sono invitati a partecipare all’iniziativa.