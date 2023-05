Festa: "Prosegue la nostra azione di riqualificazione della porta est di Avellino"

Questa mattina, il sindaco di Avellino Gianluca Festa, ha pubblicato un post sul suo profilo Facebook in cui ha annunciato l’abbattimento dei vecchi fabbricati collocati in via Tedesco.

I lavori di demolizione sono stati effettuati nella mattinata odierna, costituendo un primo passo verso la realizzazione di nuovi appartamenti che verranno utilizzati da famiglie che ne avranno necessità: «Stamattina siamo partiti con un intervento molto importante e atteso, l’ abbattimento dei vecchi fabbricati in via Tedesco» – ha dichiarato Festa – «Prosegue la nostra azione di riqualificazione della porta est di Avellino, per restituirle decoro e nuovo lustro. Grazie a questo primo appalto di abbattimento e ricostruzione, potremo realizzare 16 nuovi appartamenti di edilizia residenziale pubblica per le famiglie che ne hanno bisogno. Ma abbiamo in cantiere altri due interventi, già finanziati, per i vicini edifici» – ha concluso Festa.

