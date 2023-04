Nargi: "Lo scorso anno l'iniziativa ha avuto una grande partecipazione"

Questa mattina a Palazzo di Città, la vicesindaco con delega al Turismo Laura Nargi, ha indetto una conferenza stampa per promuovere il progetto turistico “Riscopriamo Avellino”, un’iniziativa nata con lo scopo di rilanciare il centro storico e l’Avellino sotterranea: «Viviamo nel solco di una rinascita turistica del capoluogo attraverso questi percorsi turistici» – ha annunciato Nargi – «Sono quattro i percorsi turistici che abbiamo reso smart attraverso audioguide e testoguide completamente gratuite e scaricabili attraverso un Qr code, mentre per chi volesse prenotare le visite con le nostre guide abilitate e professionali abbiamo creato un apposito sistema di booking grazie a una startup irpina: “Tela”».

Dal 13 maggio sarà possibile usufruire di questo nuovo servizio, che sarà attivo per tutta l’estate, come già era successo per l’anno precedente: «La prima data disponibile è il 13 maggio e continueremo per tutta l’estate. Lo scorso anno l’iniziativa ha avuto una grande partecipazione con migliaia di visitatori e stiamo già pensando ad una terza fase che sveleremo presto» ha concluso in merito la Vicesindaco.