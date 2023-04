I bambini hanno avuto modo di diventare Pompieri per un giorno

Si è conclusa ieri da parte dei Vigili del Fuoco di Avellino ed il personale dell’Associazione Nazionale del Corpo sezione di Avellino, la visita presso le scuole dell’infanzia dell’istituto comprensivo Colombo Solimena, della nostra città. Ieri l’ultima tappa ha riguardato la Scuola Gennarelli di via Roma, dove tutti i bambini di questo plesso hanno avuto modo di diventare “Pompieri” per un giorno partecipando al percorso ludico formativo di Pompieropoli, e seguendo una lezione sulla sicurezza e come comportarsi in caso di pericolo sia in casa che a scuola. La bella giornata di sole ha favorito i bambini i quali hanno applaudito a lungo i loro beniamini alla fine della manifestazione.