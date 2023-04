Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro: Cgil, Cisl e Uil unite

Mobilitazioni in occasione del Primo Maggio

Oggi, presso il Circolo della Stampa di Avellino, Cgil, Cisl e Uil si sono riunite in occasione della Giornata mondiale per la salute e la sicurezza sul lavoro e la Giornata mondiale in memoria delle vittime dell’amianto. È stata questa un’occasione per presentare le varie manifestazioni organizzate per il Primo Maggio ad Ariano Irpino, presso il cantiere Stazione Hirpina, tra cui un corteo che percorrerà la SS90 delle Puglie.

«Noi ci aspettiamo sempre di più, non c’è stato pressoché nulla. Non abbiamo contezza di ciò che sta accadendo in questo momento» – ha dichiarato Franco Fiordellisi segretario CGIL Avellino – «Se, allo stato attuale delle cose, ci troviamo in questa condizione vuol dire che tutto il territorio ha delle necessità fondamentali. Viviamo ancora di enormi diseguaglianze, visto che il 40% del PNRR doveva essere rivolto al Sud. La politica non ha fatto il suo lavoro. C’era una ratio che continua ad esserci nell’erogare soldi che, al 60%, sono in prestito; l’altra parte in sovvenzione. Devono essere adeguatamente ristorati i territori per quanto concerne l’occupazione giovanile» – ha aggiunto Fiordellisi.

Il territorio in cui viviamo ha tutte le prerogative per risollevare l’attuale tragica situazione: «Il territorio dell’Ufita rappresenta perfettamente quella che può essere un’occasione o la cancellazione dall’agenda politica dei governi di questi territori; è chiaro che la politica si deve far carico di questa vicenda» – ha affermato Gigi Simeone del sindacato UIL – «La questione relativa alla piattaforma logistica è l’emblema, ma ci sono anche problemi legati a questo paese ma soprattutto anche per l’impatto del PNRR che deve avere sul PIL. Ricordiamo che, in questo paese, ci sono quattro milioni di persone che guadagnano meno di dodicimila euro all’anno, insostenibile: ecco questi sono i nuovi poveri. Siamo un territorio che ha tutte le prerogative per invertire la rotta, serve un forte interessamento della politica. Le avvisaglie di queste ore, forse l’occasione si può cogliere. Gli interventi avvenuti alla camera ci portano in questa direzione» – ha concluso Simeone.

Durante l’evento è stata sottolineata l’importanza della piattaforma logistica per tutto il Mezzogiorno: «Aspettiamo tutti con impazienza il prossimo primo maggio in piazza. La piattaforma non è importante solo per l’Irpinia o per l’intera regione, perché questa è un’opera importantissima per tutto il Mezzogiorno, non dimentichiamo che stiamo parlando di circa duecento milioni di euro» – ha sottolineato Fernando Vecchione, segretario CISL – «Questi fondi vanno spesi nel miglior modo possibile, al di là di questo progetto dell’Alta Capacità o Velocità, che serve a collegare i due mari proprio per accedere all’Europa. Noi crediamo fortemente in questo progetto. Bisogna tener alta la guardia sulla stazione Hirpinia perché questo può funzionare solo con il polo logistico» – ha aggiunto il segretario CISL.

Inoltre, ci apprestiamo a vivere un nuovo primo maggio con dati tragici per quanto riguarda la disoccupazione: «La provincia di Avellino si attesta intorno al 40% il dato più preoccupante è la disoccupazione giovanile soprattutto femminile fermo al 59%. Abbiamo scelto di manifestare in Valle Ufita per tanti motivi dando risalto a un territorio che ne ha tanto bisogno» – ha concluso Vecchione.