La commissaria Johansson visita la Tunisia per rafforzare la cooperazione

Ylva Johansson, commissaria per gli Affari interni, si trova in visita in Tunisia il 27 aprile. La visita rafforzerà il partenariato strategico con il paese del Nord Africa, nell’ambito di un approccio Team Europa. Durante la visita incontrerà Kamel Feki, ministro dell’Interno, Malek Ezzah, ministro degli Affari sociali, e Nabil Ammar, ministro degli Affari esteri.

Le discussioni si concentreranno sulla lotta congiunta contro il traffico di migranti – per contribuire a prevenire la migrazione irregolare e ad agevolare il rimpatrio e il reinserimento, garantendo la protezione dei migranti più vulnerabili – nonché sulla migrazione legale.

La visita della commissaria Johansson rientra nel quadro di un più ampio impegno politico dell’Unione europea e dei suoi Stati membri nei confronti della Tunisia nonché del partenariato strategico tra l’UE e la Tunisia.