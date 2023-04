Domenica 30 aprile dalle 17.30

Domenica 30 aprile dalle 17.30 il secondo atteso evento culturale organizzato da Terebinto Edizioni, Associazione Riscontri e Archeoclub Avellino.

Il progetto “Riscontri d’Autore” nasce dall’ambizione di offrire alla città di Avellino e alla provincia irpina una vera esperienza di Caffè Letterario.

Nella seconda tappa ci sarà spazio per tre autori: Emilia Dente, Antonietta Gaita e Monia Gnerre con interviste e letture di tre opere, nell’ordine: il libro “SCATTI D’IRPINIA”, Emilia Dente – il libro “NON HO MAI FINTO” Monia Gaita e il libro “QUELLO CHE NON SO DI ME” Antonietta Gnerre.

Alle 17.30 il salotto letterario e alle 19.00 l’aperitivo con gli autori.