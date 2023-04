All'8 Maggio 2023

Riceviamo e pubblichiamo:

“Per impegni istituzionali sopravvenuti e non prorogabili, il tavolo dedicato alla vicenda della gestione dei rifiuti in provincia di Avellino inizialmente programmato per venerdì, 28 aprile, si svolgerà ad Avellino il prossimo 8 maggio, sempre con inizio alle ore 16.30.

All’incontro saranno invitati la Regione Campania, il presidente ed i componenti del Consiglio dell’Ato Rifiuti, il presidente della Provincia di Avellino, il sindaco della città capoluogo e tutti i sindaci dei Comuni ricadenti nell’ambito irpino.

E’ quanto si legge in una nota a firma dei consiglieri regionali della provincia di Avellino, Maurizio Petracca, Vincenzo Alaia, Livio Petitto e Vincenzo Ciampi.”