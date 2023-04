Gianluca Amatucci, giornalista avellinese

“Lettere dal fronte” è il terzo monologo scritto da Gianluca Amatucci, giornalista avellinese da sempre appassionato agli studi sulla guerra, i conflitti nei vari luoghi del mondo, le ragioni e il dialogo teso ad evitare che possano scaturire nuovi conflitti tra stati e popoli.

Nel suo monologo, lo scrittore racconta in breve quanto accaduto ai soldati italiani nella prima e seconda guerra mondiale andando a leggere alcune lettere degli stessi militari citate a ricordo di quello che è stato e che mai dovrebbe ripetersi ma al tempo stesso si spinge oltre nel tempo e si avvicina ai nostri giorni parlando anche delle missive dei soldati italiani impegnati nelle missioni di pace all’estero. In chiusura spazio alle lettere dei bambini ucraini che chiedono a gran voce che cessi l’orrore della guerra che da oltre un anno insanguina il cuore dell’Europa. Il monologo è stato presentato con successo in anteprima presso l’I.C. Mercogliano mercoledi 29 marzo 2023. La seconda tappa, domani alle 17 e 30 presso il Circolo della Stampa di Avellino con il patrocinio dell’Accademia dei Dogliosi presieduta dal Dott. Fiorentino Vecchiarelli.

E’ un monologo che si fa a poco a poco vita: la guerra vista con gli occhi del cuore e dell’anima, attraverso la voce pacata ed ardente di chi l’ha vissuta, frasi che portano in sé un significato profondo che l’autore fa suo, trasformando se stesso in latore delle vicende, delle paure e delle incertezze, ma anche di un impegno forte e determinato nella consapevolezza di ESSERCI. Domani, giovedi 27 aprile, interverrà il Presidente dell’Accademia dei Dogliosi, Fiorentino Vecchiarelli, che introdurrà l’incontro, la professoressa Ilde Rampino che leggerà alcuni brani e la Maestra Elsa Maria Nigro che con le sue note musicali farà da contrappunto alle letture. Un evento utile a raccontare cosa è stata la guerra per la nostra nazione e le nostre genti ma anche per lanciare un grido, un appello rivolto alla pace.