Elezioni Amministrative dei prossimi 14 e 15 maggio

“In riferimento alle Elezioni Amministrative dei prossimi 14 e 15 maggio, la Federazione Provinciale del Partito Democratico di Avellino ribadisce quanto deliberato nel corso della direzione provinciale del 20 marzo scorso, dando, cioè, il proprio sostegno ai sindaci uscenti iscritti al Pd e che abbiamo deciso di ricandidarsi.

Negli altri casi, data la presenza di candidati iscritti al partito in liste contrapposte e considerando la natura prevalentemente civica della tornata, il Partito Democratico assume una posizione di equidistanza. A questo proposito si chiarisce che in nessun caso potrà essere utilizzato il simbolo del partito associandolo o collegandolo a liste o candidati sindaco, in particolare in quelle compagini dove sono chiaramente presenti e rappresentate forze politiche riconducibili alla destra”. E’ quanto si legge in una nota diffusa dal Partito Democratico di Avellino.