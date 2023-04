Indagini in corso

Ieri notte, a Montoro, una bomboletta di gas per fornelli da campeggio è stata incendiata nei pressi di un’abitazione di via Campo Barone.

Sul posto i Carabinieri della Compagnia di Solofra hanno rinvenuto e sequestrato tre analoghe bombolette integre nonché uno scooter privo di targa, rubato a Salerno lo scorso mese di febbraio.

Nella circostanza, non è stato arrecato alcun danno all’abitazione nè ai veicoli parcheggiati nelle vicinanze.

