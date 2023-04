In occasione della Settimana europea dell’immunizzazione 2023

Per celebrare l’inizio della Settimana europea dell’immunizzazione 2023, Stella Kyriakides, Commissaria europea per la Salute e la sicurezza alimentare, il dottor Hans Henri P. Kluge, Direttore regionale dell’OMS per l’Europa, e Afshan Khan, Direttrice regionale dell’UNICEF per l’Europa e l’Asia centrale, hanno pubblicato una dichiarazione che esprime il loro impegno comune a continuare a proteggere le nostre società, in particolare i più vulnerabili, dagli effetti più gravi del COVID-19 mediante la vaccinazione.

Il testo integrale della dichiarazione si trova qui, mentre ulteriori informazioni sul tema sono disponibili qui.