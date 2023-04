Il 22 e 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00

In occasione della Fiera Campionaria di Venticano, nell’ambito del Programma di Screening oncologici promosso dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino, guidata da Mario Nicola Vittorio Ferrante, il 22 e 23 aprile dalle ore 10.00 alle ore 14.00 saranno presenti presso il Quartiere fieristico di Venticano i Camper dell’ASL per lo Screening gratuito della Mammella e del Collo dell’utero.

Le donne nella fascia d’età 50-69 anni potranno effettuare gratuitamente e senza prenotazione la mammografia per lo Screening della Mammella, mentre le donne nella fascia d’età 25-64 anni potranno effettuare gratuitamente e senza prenotazione il pap-test per lo Screening del Collo dell’utero con l’obiettivo di promuovere la prevenzione oncologica e garantire una diagnosi precoce dei principali tumori della sfera femminile.

“Il programma di Screening promosso dall’ASL consente di svolgere sul territorio, anche attraverso l’uso dei camper, una fondamentale attività di prevenzione dei tumori femminili. – afferma il Direttore Generale dell’ASL di Avellino, Mario Nicola Vittorio Ferrante – La diagnosi tempestiva del tumore della mammella e del collo dell’utero consentono alle donne di intervenire in maniera meno invasiva e più efficace sulla malattia, accrescendo sensibilmente le probabilità di sconfiggere questo tipo di tumori. Per questa ragione esortiamo le donne, nella fascia di età individuata come target, ad aderire agli screening gratuiti che l’ASL offre sul territorio”