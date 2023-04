Unificato il servizio da parte dell'Unione Terre dell'Ufita

I Sindaci, gli amministratori ed i tecnici comunali dell’Unione Terre dell’Ufita, i rappresentanti degli ordini degli architetti, dei commercialisti e dei geometri ed anche cittadini, al workshop tenutosi nella sala consiliare “Sandro Pertini” di Grottaminarda.

Un’importante occasione informativa sulla digitalizzazione ed unificazione dei servizi Suap e Sismica dell’Unione dei Comuni Terre dell’Ufita, per una maggiore semplificazione della gestione e presentazione delle pratiche.

Il workshop è stato curato dal Formez PA nell’ambito della Linea di intervento del Progetto ITALIAE, Community di innovazione che affianca i comuni associati in un percorso di digitalizzazione dei servi locali.

Illustrati dati e risultati dell’analisi sullo stato ICT dei comuni e dell’Unione confluita in un Piano di innovazione digitale tarato sulle esigenze e le potenzialità del territorio che ha portato tutti i comuni a convergere, per le pratiche dello Sportello unico per le attività produttive (Suap), su un’unica piattaforma (impresainungiorno.gov.it) che l’Unione ha già deciso di adottare per il Genio Civile, creando così un unico punto di accesso e di gestione telematica delle pratiche.

Sul portale confluiranno anche le autorizzazioni delle istanze legate alla “Sismica” presentate dai cittadini, in collaborazione con la Camera di Commercio Irpinia Sannio. Si tratta di tappe di un percorso che in prospettiva prevede la digitalizzazione dello Sportello unico per le attività produttive e per l’edilizia (Suape).

Tra i temi affrontati: