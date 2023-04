Montella – Al Teatro Solimene lo spettacolo “La Matassa”

Alle ore 20:30

Il 22 Aprile alle 20: 30 si terrà il secondo appuntamento al Teatro Solimene, a Montella, con lo spettacolo “La Matassa”. Sul palco si esibirà la compagnia avellinese “Vernice fresca”, i cui protagonisti saranno Nicola Mariconda e Rossella Massari per la regia di Massimiliano Foà.

Alla fine di una vita vissuta insieme un uomo e una donna finalmente si raccontano. Come coscienze che cercano di comprendere il perché delle loro scelte, legate da un filo sottile, quello dei ricordi e della nostalgia che si annidano in ogni parola detta e non detta. Parole pesanti. Parole che rivelano il loro passato e annunciano un possibile futuro. Parole che si uniscono, si confondono e si aggrovigliano. In ogni loro parola si nasconde un pianto, una risata, si nascondono venticinque anni di vita vissuta insieme. Un nodo sottile che, nascosto tra le loro parole, è destinato a non sciogliersi mai.