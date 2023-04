L'evento avverrà in Piazza Freda

Questa sera, in piazza Freda, a Prata di Principato Ultra il concerto dei Finley, una band italiana formatasi nel 2000 a Milano.

Il loro successo inizia nel 2006 con il brano “Tutto è possibile”, grazie al quale inizia il loro primo tour in giro per l’Italia. Dopo altri due album e l’esperienza radiofonica, prima a Radio Kiss Kiss e poi a Radio Montecarlo, i Finlay ritornano ad occuparsi della propria musica, che porteranno anche sul palco di Prata Principato Ultra. L’evento si inserisce nel cartellone di iniziative civili per i festeggiamenti di Ss.ma Maria Annunziata.