Bisogna assumere personale

Ultimati i lavori di adeguamento, inizia il conto alla rovescia per la riapertura di quattro ambulatori all’ospedale Landolfi di Solofra. L’annuncio è di Renato Pizzuti, direttore generale dell’azienda ospedaliera ‘Moscati’ di Avellino. Ma “non si possono nascondere le difficoltà sotto il tappeto nuovo. Senza nuove assunzioni e quindi il rafforzamento della dotazione organica, le difficoltà saranno all’ordine del giorno”. Afferma Massimo Imparato segretario generale Cisl Fp Irpinia Sannio

Si tratta degli ambulatori di chirurgia, cardiologia, urologia e ortopedia. Resta chiuso il pronto soccorso che sarà sostituito da un punto di primo intervento.

“Accogliamo con favore l’apertura dei primi ambulatori all’ospedale ‘Landolfi’ di Solofra poiché si tratta di un primo passo importante per garantire l’assistenza e la salute dei cittadini” ha commentato Massimo Imparato, segretario generale Cisl Fp Irpinia-Sannio. La Cisl Fp Irpinia Sannio ha chiesto per ben due volte un incontro urgente con la dirigenza del presidio di Solofra e con i responsabili dell’azienda sanitaria ‘Moscati’ di Avellino. “Attendiamo questo incontro finalizzato proprio a conoscere lo stato dell’arte del presidio solofrano e il cronoprogramma degli interventi - ha proseguito Imparato –. Apprezziamo lo sforzo del direttore generale Pizzuti poiché l’apertura dei primi ambulatori rappresenta senza dubbio un passo importante per la tutela della salute dei cittadini e l’assistenza sanitaria. Ciò però non pone in secondo piano l’importanza di regolamentare e mettere a regime le assunzioni del personale sanitario”.

“Rimarchiamo con forza la necessità di provvedere alle assunzioni. Per noi non si tratta di polemiche ma di un percorso costruttivo e condiviso che ha come obiettivo finale la completa apertura dell’intero plesso ospedaliero a garanzia dei livelli di assistenza delle aree interne – spiega il segretario generale Imparato – poiché non si può pensare di riaprire reparti e ambulatori impiegando sempre lo stesso personale e attuando un progressivo svuotamento della forza lavoro dell’ospedale ‘Moscati’ di Avellino. Il presidio di Solofra – ha aggiunto Silvestro Iandolo coordinatore aziendale Cisl Fp per il Moscati – deve avere a disposizione personale stabile e non può poggiarsi su trasferimenti o soluzioni tampone, questo nell’interesse dei lavoratori e dell’utenza. Continueremo a vigilare come sempre sull’avanzamento dell’organizzazione del lavoro e sull’offerta di servizi alla cittadinanza”.