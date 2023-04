Domenica 16 alle ore 18.30

Gran finale al “Teatro d’Europa” di Cesinali, dove domenica 16, alle 18.30 (replica il 23 ed il 30), si svolgerà lo spettacolo “La Fortuna con la F Maiuscola”, di Eduardo De Filippo ed Armando Curcio. Una commedia d’autore, per un finale di stagione in bellezza. Protagonisti, Angela Caterina, Luigi Frasca, che è anche il regista. Sul palcoscenico, Sabrina Aquino, Carmela D’Auria, Davide Gisi, Yuri Iannone, Ettore Luce, Angelina Martino, Riccardo Nicastro, Marco Pacilio,Alessandro Pagliaro, Anna Todisco. Le scenografie sono di Franco Laudati, il Tecnico Audio e Luci è Alex Dello Iacono, Trucco e Parrucco, Lina Coiffeur. Le foto di scena sono di Alessandra Rosa e Francesco Carbone. La commedia è molto attuale, indagando il rapporto tra la buona sorte ed l’inesorabilità del destino. “Abbiamo apportato qualche correttivo al testo originario- commenta Angela Caterina- per donare al pubblico delle chicche, nella caratterizzazione dei personaggi. La commedia è brillante, divertente, ma accende i riflettori sulle speranze deluse dei nostri giorni. A volte, si forza la mano agli avvenimenti per mutare la propria condizione, commettendo errori anche irreparabili”-.

Il “Teatro d’Europa” conclude una stagione di grande successo. “Ringraziamo il pubblico- afferma Luigi Frasca- che ci ha seguito con amore, sostenendo la nostra proposta artistica. Abbiamo già pronto il cartellone per la prossima stagione, che proporremo al pubblico a maggio, in occasione della tre giorni dedicata al nostro fondatore, don Ferdinando Renzulli”. Tra una serata e l’altra il Teatro d’Europa guarda al futuro. “Ci saranno tante sorprese- conclude Frasca- grazie anche alla prestigiosa presenza del regista ed attore Gigi Savoia, che sarà coinvolto nella nostra attività, con un ruolo di spicco”