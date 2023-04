Grottaminarda (Av) – Banco Solidale, appello a donare beni di prima necessità

Dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00 sarà possibile donare prodotti alimentari e prodotti per l'igiene personale

Comune di Grottaminarda e Pubblica Assistenza Grottaminarda ODV, insieme per aiutare attraverso il “Banco Solidale”, chi non ce la fa a fare la spesa. La solidarietà deve essere una costante non solo durante le feste e così fissato l’appuntamento ogni terza settimana del mese, presso la sede dell’Associazione di volontariato, dove dal lunedì al sabato, dalle ore 09:00 alle ore 12:00 e dalle ore 15:00 alle ore 19:00, sarà possibile donare prodotti alimentari e prodotti per l’igiene personale. Questa la lista dei beni di prima necessità: pasta, riso, scatolame, olio, passata di pomodoro, biscotti, merende, latte, zucchero, sale, succhi di frutta, salatini, caffè, confetture; carta igienica, bagnoschiuma, deodorante, sapone liquido, sapone per igiene intima, shampoo, schiuma da barba, rasoi, dentifricio, spazzolini, assorbenti, prodotti per l’infanzia quali pannolini e salviettine.

“Il Comune di Grottaminarda ha dato il patrocinio e darà tutto il proprio sostegno a questa iniziativa sociale – afferma il Delegato ai Servizi al Cittadino, Michele Spinapolice, – ma abbiamo bisogno della generosità di tutti. Dunque l’appello a chi può è quello di dare un piccolo aiuto a coloro i quali in questo momento hanno bisogno di sostegno».

«Stiamo lavorando – aggiunge il Delegato all’Inclusione Sociale, Antonio Vitale, – per mettere in campo delle azioni concrete al fine di aiutare le persone che effettivamente hanno bisogno. Ringraziamo ancora una volta per l’operato la Pubblica Assistenza di Grottaminarda, a breve formalizzeremo, finalmente, la Convenzione tra Anpas e Comune che stiamo approntando insieme alla Delegata ai Rapporti con le parti Sociali, Franca Iacoviello».