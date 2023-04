Il Vernissage è per Venerdì 14 aprile 2023

Il Museo Civico “Luigi D’Avanzo” e la Poetessa Stefania Russo, con il Patrocinio del Comune di Roccarainola (NA), presentano l’evento “Trenta”, una mostra di Arte contemporanea e Rassegna di poesia. Il Vernissage è per Venerdì 14 aprile alle ore 18:00, presso il Palazzo Baronale di Roccarainola.

Tanti gli artisti che esporranno le loro opere Annamaria Ruocco, Annamaria Vallario, Francesca Sgambato, Gioia Caliendo, Giovanna Secondulfo, Lucia Rossi, Lucio Fontana, Maria Brillante, Patrizia Amodio, Raffaella De Stefano, Rosario Rossi, Simona Giglio e una folta rappresentanza di irpini ovvero Celeste Napolitano, Francesco Roselli, Gaetano Arciuolo, Generoso Vella,Fiorentina Lina Speciale, Rita Fantini, Serena D’Onofrio, Simona Giglio, Stefano Buonavita.

I poeti che hanno aderito sono invece Mena Matarazzo, Alfonso Gargano, Rosalia Cozza, Sandro Barbuscia, Rachele Bernardo, Gaetano Arciulo, Antonio Pascucci, Luigi Specchio, Francesca Patitucci, Leonardo Ancona, Adele Denza, Lino Peluso, Monica Quaranta, Theo Di Giovanni, Vincenzo Aruta, Nunzia Calà, Gianluigi Romano, Fausto Marseglia, Rosa Cerino.

“Leonardo da Vinci diceva che La pittura è una poesia che si vede e non si sente, e la poesia è una pittura che si sente e non si vede – questo il commento di Stefania Russo, Poetessa e organizzatrice di eventi letterari – Sono pienamente d’accordo, ho sempre sostenuto che pittura e poesia sono un binomio inscindibile, l’artista ha dentro di sé colori che trasmuta in parole, e viceversa”.

Per il Museo Civico di Roccarainola si tratta del raggiungimento di un traguardo importante: la presentazione della trentesima mostra presso le sale del Palazzo Baronale.

“Questo traguardo raggiunto è importante per noi, per coloro che in noi hanno riposto la propria fiducia, in primis, l’Amministrazione Comunale di Roccarainola, ma anche per i tanti Artisti che in questi anni hanno partecipato ai nostri appuntamenti – commenta il Presidente del Museo Carmine Centrella – La serata, che vede il Patrocinio del Comune di Roccarainola, prevede la presenza dei giovani studenti dell’IPSSEOA “Carmine Russo” che, attraverso i propri studenti, garantirà il servizio di accoglienza ai nostri ospiti. A tal proposito desidero ringraziare la Dirigente Scolastica, Professoressa Sabrina Capasso, e il personale Docente per la sensibilità e la disponibilità mostrata”.

Alla serata interverranno:

Giuseppe Russo (Sindaco di Roccarainola);

Giovanni Sirignano (Presidente del Consiglio Comunale di Roccarainola);

Carmine Centrella (Presidente Museo di Roccarainola);

Stefania Russo (Poetessa).