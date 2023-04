Aiuti di Stato

Oggi la Commissione europea ha pubblicato modelli di orientamento aggiornati per aiutare gli Stati membri a elaborare misure che saranno incluse nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza in conformità delle norme UE in materia di aiuti di Stato. In particolare i documenti tecnici aggiornati aiuteranno gli Stati membri a elaborare misure che contribuiscano ulteriormente ad attuare il Green Deal europeo e nel contempo a porre fine alla dipendenza dai combustibili fossili russi e ad accelerare la transizione verde come previsto dal piano REPowerEU.

Modelli di orientamento aggiornati

Il dispositivo per la ripresa e la resilienza (RRF), lo strumento fondamentale attorno a cui ruota NextGenerationEU (il piano per la ripresa dell’Europa con una dotazione di 800 miliardi di €), sostiene la pianificazione e il finanziamento coordinati di infrastrutture nazionali e transfrontaliere e di progetti e riforme nel settore dell’energia per attenuare l’impatto economico e sociale della pandemia da coronavirus, accelerare la transizione verde e digitale e aumentare la resilienza complessiva dell’Unione. Nel febbraio 2023 il regolamento RRF è stato modificato per inserire capitoli dedicati al piano REPowerEU nei piani per la ripresa e la resilienza degli Stati membri. Al fine di garantire una rapida introduzione delle misure di REpowerEU la Commissione incoraggia gli Stati membri a presentare entro il 30 aprile 2023 i piani per la ripresa e resilienza modificati.

Nel dicembre 2020, per aiutare gli Stati membri a elaborare misure di aiuti di Stato nell’ambito dei piani per la ripresa e la resilienza, la Commissione ha pubblicato modelli di orientamento riguardanti numerosi tipi di progetti di investimento conformi alle iniziative faro europee della Strategia annuale per la crescita sostenibile 2021. Per aiutare gli Stati membri a modificare i piani tenendo conto di REPowerEU, la Commissione ha ora aggiornato in modo mirato i modelli più pertinenti per l’elaborazione di nuove misure nei capitoli dedicati a REPowerEU.

In particolare diversi modelli sono stati adeguati alla nuova disciplina in materia di aiuti di Stato a favore del clima, dell’ambiente e dell’energia del 2022, alla disciplina riveduta degli aiuti di Stato a favore di ricerca, sviluppo e innovazione, al nuovo quadro temporaneo di crisi e transizione, e alla modifica approvata del regolamento generale di esenzione per categoria.

La Commissione ha modificato i seguenti modelli:

Iniziative faro Modelli di orientamento Power up (Premere sull’acceleratore) Infrastrutture energetiche e dell’idrogeno Energia da fonti rinnovabili, compresa la produzione di idrogeno da fonti rinnovabili, nonché aiuti agli investimenti/al funzionamento per la riduzione e l’eliminazione delle emissioni di gas a effetto serra, anche attraverso il sostegno alle energie rinnovabili e all’efficienza energetica Infrastrutture di teleriscaldamento o teleraffrescamento, generazione e distribuzione Renovate (Ristrutturare) Infrastrutture di teleriscaldamento o teleraffrescamento, generazione e distribuzione Efficienza energetica degli edifici Recharge and refuel (Ricaricare e rifornire) Stazioni di ricarica elettrica e di rifornimento di idrogeno per i veicoli stradali Acquisto di veicoli a basse e a zero emissioni Altri modi di trasporto a basse emissioni Scale up (Espandere) Tecnologie innovative relative ai processori e ai semiconduttori Capacità cloud

Contesto

Tutti gli investimenti e le riforme che comportano aiuti di Stato previsti dai piani nazionali per la ripresa presentati nel contesto del dispositivo per la ripresa e la resilienza devono essere notificati alla Commissione per approvazione preventiva, a meno che non soddisfino le condizioni di esenzione per categoria in materia di aiuti di Stato.

La Commissione valuta in via prioritaria i provvedimenti che comportano aiuti di Stato contenuti nei piani nazionali per la ripresa presentati nel contesto dell’RFF e, per facilitare la rapida attuazione del dispositivo, ha fornito orientamenti e sostegno agli Stati membri nelle fasi preparatorie dei piani nazionali. Allo stesso tempo, nel processo decisionale la Commissione si accerta che le norme applicabili in materia di aiuti di Stato siano rispettate, al fine di garantire la parità di condizioni nel mercato unico e assicurarsi che i fondi del dispositivo per la ripresa e la resilienza siano utilizzati in modo da ridurre al minimo le distorsioni della concorrenza e non escludere gli investimenti privati.

Nel dicembre 2020 la Commissione ha pubblicato undici modelli di orientamento sugli aiuti di Stato che forniscono orientamenti settoriali sui casi in cui: i) la presenza di aiuti di Stato può essere esclusa e pertanto non è necessaria una notifica preventiva alla Commissione; ii) si configurerebbe un aiuto di Stato, ma non è necessaria alcuna notifica in quanto la misura di aiuto rientra in un’esenzione per categoria; e iii) si configurerebbe un aiuto di Stato ed è necessaria una notifica. La Commissione ha dichiarato che i modelli di orientamento possono essere aggiornati e che lo saranno se necessario.

Nel febbraio 2023 il Parlamento europeo e il Consiglio hanno approvato ufficialmente il regolamento RRF modificato al fine di includere capitoli dedicati a REPowerEU nei piani nazionali per la ripresa e la resilienza. A marzo 2023, negli orientamenti sui piani per la ripresa e la resilienza nel contesto di REPowerEU, la Commissione ha invitato gli Stati membri a presentare i piani modificati con i nuovi capitoli dedicati a REPowerEU entro il 30 aprile 2023.