A Cervinara (Av) appuntamento con la Via Crucis Vivente

Tutto pronto per la 31esima edizione

L’associazione “A Cruce Salus”, come da tradizione, annuncia la nuova edizione della 31^ Via Crucis Vivente di Cervinara. Grande fermento si respira in questi giorni in vista dell’imminente evento che presenterà delle novità: una nuova frazione coinvolta e lo svolgimento in due giorni.

Si partirà dalle ore 20:00 di giovedì 6 aprile, presso il Viale Sant’Antonio (Valle), dove si terrà la rappresentazione dell’Ultima Cena e del Getsemani e che si concluderà con il tradimento di Giuda che consegnerà Gesù ai soldati del Sinedrio.

Nella seconda giornata di venerdì 7 aprile, a partire dalle ore 19:30, si affronterà tutta la parte dedicata al processo con Caifa, Pilato ed Erode fino alla partenza del corteo che raggiungerà il luogo della Crocifissione sul sagrato dell’Abbazia di San Gennaro (Ferrari) con una sosta in p.zza Trescine dove assisteremo al Tormento di Giuda.

Anche quest’anno si conferma come uno degli eventi religiosi e culturali più importanti e sentiti della Valle Caudina, che conta il patrocinio del Comune di Cervinara e la collaborazione dell’Unità Pastorale di Cervinara. Centinaia di partecipanti, invece, rappresenteranno anche le numerose associazioni che hanno voluto offrire il loro contributo come Caudium Teather, Azione Cattolica Cervinara, Capannone Motor Club, Condividiamo, Borgo Pirozza, Pro Loco di Cervinara senza dimenticare l’aiuto dei nostri sponsor. Grande attenzione si sta riservando, come ogni anno, anche alla cura delle scene, dei costumi e delle musiche che grazie all’intervento dei volontari di “A Cruce Salus” contribuiranno a rendere l’evento sempre più suggestivo ed appassionante.