Un regalo prezioso e gustoso

Artigiani del cioccolato da più generazioni, affermazione perfettamente calzante per l’azienda dolciaria Politano di Dentecane, località irpina famosa per la produzione di cioccolato, torroni e altre prelibatezze davvero squisite.

Per le festività della Santa Pasqua, come da tradizione, la famiglia Politano ha realizzato una serie di uova di cioccolato dal gusto rinomato, così come campane, cuori, agnelli, orsetti e tante altre fantasie che nel tempo hanno contribuito a creare quell’unicità di cui può fregiarsi l’azienda. “Sono settimane di intenso lavoro ma anche di importanti gratificazioni – spiega Antonio Politano che guida l’azienda con la sorella Adele – ciò a riprova che la nostra affezionata clientela non ci ha mai perso di vista, nonostante il lungo periodo dominato dal Covid e da tante incertezze.

Oltre alle classiche uova al latte, al cioccolato fondente o bianco, proponiamo le uova al Gran Tufì, nostro prodotto esclusivo dall’aroma inconfondibile, le richiestissime uova ricoperte con nocciole e quelle al cioccolato pralinato, o anche le uova all’aroma di pistacchio. E poi siamo in grado di realizzare uova personalizzate per soddisfare quei clienti a cui l’inventiva non manca”.

Non resta, dunque, che scegliere quale prezioso e gustoso regalo fare oppure farsi per Pasqua; di certo la professionalità della famiglia Politano saprà consigliare al meglio. L’azienda è in via Roma a Dentecane, Pietradefusi, a pochi chilometri sia da Avellino che Benevento.