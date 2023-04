Il colore dell’Autismo

M.I.D., Comune di Mercogliano e Consulta Associazioni Persone Con Disabilità, E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo, Pro Loco Mercogliano famiglie e ragazzi, insieme per la Giornata Mondiale sulla Consapevolezza sull’Autismo.

Su iniziativa e proposta del M.I.D. Coordinamento Campania, in occasione del 2 Aprile “Giornata Mondiale sulla Consapevolezza dell’Autismo”, il palazzo civico del Comune di Mercogliano ieri sera si è illuminato di blu, il colore dell’Autismo.

Invitata per l’occasione ha preso parte a questo evento la E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo di Bellizzi Irpino, presieduta dalla Dottoressa Simona Guacci, con i suoi operatori presenti, tra cui la vice presidente Marianna Festa, insieme ai suoi giovani utenti e loro famiglie ha aperto e allietato l’evento con un aperitivo da loro offerto, in segno di condivisione e di amore proprio verso quei ragazzi che tutti i giorni accompagnano con le loro attività e laboratori oltre che per tutte le persone affette dai disturbi dello spettro autistico, tenutosi nella suggestiva location del Bar I Santi, che con grande sensibilità si è reso sensibile e accogliente, dove i partecipanti e organizzatori si sono riuniti in attesa di recarsi presso il Comune, dove come da cronoprogramma col tramonto del sole si è illuminata di blu l’affacciata del Municipio.

A seguire il Sindaco Vittorio D’Alessio, presente e partecipe sensibilmente per l’occasione anche la Consigliera Lucia Pescatore, ha invitato tutti nella sala consiliare per un saluto istituzionale e di presentazione ai presenti delle attività, Mission nonché obiettivi che la Consulta presieduta da Giovanni Esposito si è sempre prefissata e si prefigge sempre di raggiungere nel tempo, e delle future prospettive che condurranno Mercogliano con la sua amministrazione a guardare oltre le barriere, il pregiudizio e oltre gli orizzonti, verso il miglioramento della qualità della vita di queste persone affette dai disturbi dello spettro autistico i cui diritti ogni giorno vanno ricordati.

La Pro Loco di Mercogliano grazie al cuore grande e sensibile della sua presidente Stefania Porraro e del suo referente Fiorentino Saveriano, ha offerto e distribuito delle uova di cioccolato pasquali (azienda Di Gennaro di Ospedaletto D’Alpinolo) e delle palme benedette, in occasione anche della ricorrenza odierna della domenica delle Palme.

Al termine dell’iniziativa i giovani utenti della E.T.S. Impresa Sociale Cooperativa Pianeta Autismo hanno donato dei loro manufatti solidali come segno di apprezzamento verso l’iniziativa svoltasi, in conclusione si è tenuto uno scambio solidale di auguri per l’avvicinarsi anche delle festività pasquali.