Via Crucis vivente a Luogosano (AV)

Il paese sarà palcoscenico degli episodi salienti della vita di Gesù

Tornerà, anche quest’anno, la Via Crucis vivente di Luogosano (AV) nei giorni 2, 6 e 7 Aprile 2023.

Una tradizionale ricorrenza in cui i giovani del paese insceneranno gli ultimi giorni della vita terrena di Cristo e, in ognuna delle date sopra citate, verrà narrato un evento ben preciso.

Il programma sarà così composto:

Domenica 2 Aprile ore 10:00: Ingresso di Gesù a Gerusalemme – corteo da via Dante Alighieri fino alla Chiesa di S. Maria Maggiore e San Marcellino.

Giovedì 6 Aprile ore 20:00: Ultima Cena, Orto degli Ulivi, Processo di Caifa – piazza Alcide de Gasperi.

Venerdì 7 Aprile ore 16:00: Processo di Pilato, Processo di Erode, Via Crucis, Crocifissione – da piazza Alcide de Gasperi fino a via Aldo Moro.

Dal 2 al 10 Aprile inoltre sarà possibile visitare in piazza Alcide de Gasperi il Museo Fotografico della Via Crucis di Luogosano, allestito per l’occasione.