In esposizione le statue curate dalla Confraternita della Madonna della Neve

A Lapio (AV) riparte l’organizzazione per celebrare la Santa Pasqua. Durante la Settimana Santa, infatti, il borgo in provincia di Avellino attira fedeli, turisti e avventori per la rappresentazione de I Misteri di Lapio, insieme alle canoniche funzioni religiose.

I riti del Venerdì Santo di Lapio si contraddistinguono per la mostra dei cosiddetti “Misteri” (Patrimonio Campano IPC 2020), gruppi di statue in cartapesta, di grandezza più o meno naturale, raffiguranti le scene salienti e più drammatiche della passione e morte di Cristo (ogni gruppo è chiamato “Tavolata”). La prima tavolata rappresenta un Giuda inquieto e tremante mentre riceve dai sacerdoti il compenso per il tradimento del Messia. L’ultima raffigura la deposizione dalla croce.

La cerimonia si fonda ancora su due elementi essenziali: la predicazione e la processione penitenziale che, esaltando le sofferenze del Cristo e i dolori della Vergine, devono spingere i numerosi partecipanti al pentimento e alla meditazione. Questa rimane tra le più antiche e suggestive tradizioni di Lapio, infatti, i Misteri contribuiscono ad avvalorare lo spessore culturale e artistico del patrimonio religioso del borgo irpino.

Pubblicato il programma ufficiale