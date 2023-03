Sabato 1 aprile 2023

Sabato 1 aprile è previsto il concerto che chiuderà la rassegna invernale di Innamorati della Musica 2023.

Ad esibirsi il soprano Ilaria Iaquinta ed il pianista Giacomo Serra in musiche cameristiche di F. Schubert, R. Schumann, oltre a brani conosciuti di P. F. Tosti quali A vucchella e Marechiare, Te voglio bene assaje di G. Donizetti e la famosissima Era de maggio di Di Giacomo/Costa.

Ilaria Iaquinta si è diplomata incanto lirico presso il Conservatorio di Napoli “San Pietro a Majella”. Dopo il diploma si è perfezionata con Mirella Freni e Sherman Lowe per l’opera italiana, con Antonio Florio per la musica francese e barocca e con Christa Ludwig per il Lied tedesco. Si è laureata in Conservazione dei beni culturali con una tesi in Storia della musica su Jacques Offenbach. E’ vincitrice di concorsi internazionali e si è esibita presso prestigiose istituzioni, Festival e sedi sia nazionali che internazionali. Ha partecipato come artista del coro all’Opera-film in mondovisione “Traviata a Paris” con la direzione di Zubin Metha e la regia di Patroni Griffi. E’ docente di ruolo di canto al Liceo musicale.

Giacomo Serra si è diplomato brillantemente in pianoforte al Conservatorio G. Verdi di Milano con Riccardo Risaliti. Ha studiato a lungo con Dario De Rosa pianista del Trio di Trieste e si è perfezionato con Giorgio Agazzi, docente al Conservatorio di Losanna. E’ laureato in musicologia all’Università di Venezia Cà Foscari. Ha vinto numerosi concorsi pianistici e dal 1995 è stato Maestro di Sala e Pianista d’Orchestra del Teatro di San Carlo. E’ docente di ruolo al Conservatorio di musica di Avellino.

Il concerto, preceduto dal caffè, si terrà alle ore 17.00nella Sala delle Arti.

Non perdere l’occasione…Innamorati della Musica!