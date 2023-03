Appuntamento dal 31 marzo al 2 Aprile a Caposele

Ritorna “Sele in Food”, con la seconda edizione, che si terrà dal 31 marzo al 2 Aprile, presso il Centro Fieristico di Materdomini – Caposele (Av).

L’evento ha come scopo quello di promuovere i prodotti locali e il patrimonio artistico, generando la consapevolezza delle potenzialità del turismo enogastronomico e culturale nella Valle del Sele.

Sarà l’occasione per creare una vasta area espositiva in cui saranno in vetrina le eccellenze locali agroalimentari, coinvolgendo così gli imprenditori in un dialogo diretto con i consumatori.

Nel corso della tre giorni saranno organizzati laboratori, convegni, degustazioni e aree intrattenimento per adulti e bambini.

