Presso il centro sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano (Av)

Mentre continua a scorrere il countdown per l’Irpinia Pride 2023, l’associazione “Apple Pie: l’amore merita LGBT+” ha organizzato un nuovo incontro tematico, terza tappa del calendario di eventi che condurrà alla manifestazione arcobaleno del 10 giugno. L’appuntamento è per domenica 2 aprile, alle ore 17:30, presso il centro sociale “Pasquale Campanello” di Mercogliano.

Dal titolo “Quando l’amore fa male: dipendenza e controdipendenza affettiva”, l’evento vedrà la presenza della dott.ssa Laura Mattiello, psicologa e psicoterapeuta, per riflettere insieme sulle dinamiche che ruotano intorno alle relazioni sentimentali e su come l’amarsi e l’amare possano talvolta tradursi in una disperata ricerca di controllo, mossa da una tragica e dolorosa mancanza di contatto con noi stessi.

«La cronaca ci mostra sempre più spesso, purtroppo, quanto sia complesso e problematico lo stare in relazione – afferma il direttivo di “Apple Pie” – Attraverso questo incontro, intendiamo aprire uno spazio di confronto su come ogni individuo costruisca le proprie relazioni con gli altri basandosi sulle modalità con cui si relaziona con se stesso. Quello della dipendenza affettiva è un argomento che interessa ciascuno di noi e, attraverso la riflessione e lo scambio, ci proponiamo di stimolare un dibattito sull’amarsi e sull’amare anche quando fa male».