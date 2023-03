A favore dei primi progetti della Banca europea

Venerdì 24 marzo il comitato per gli investimenti di InvestEU ha approvato garanzie per un massimo di circa 150 milioni di €, sotto forma di accordi quadro, per le prime operazioni della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo. L’importo fa parte dell’accordo di garanzia InvestEU, del valore massimo di 450 milioni di €, concluso fra la Commissione europea e la Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo.

La Banca, sostenuta dal programma InvestEU, mobiliterà oltre 1,1 miliardi di € di finanziamenti per mezzo di investimenti diretti o di intermediari finanziari, al fine di aiutare i paesi dell’UE in cui è operativa a realizzare appieno il loro potenziale ecologico.

I nuovi finanziamenti stimoleranno investimenti verdi e sostenibili nei settori comunale, energetico e dei trasporti, allo scopo di far fronte alle sfide ambientali. Contribuirà inoltre al programma “Città verdi” della Banca europea per la ricostruzione e lo sviluppo, attivo in oltre 50 aree urbane per accelerarne la transizione verde. Le istituzioni finanziarie di questi paesi potranno inoltre erogare prestiti per finanziare investimenti nei settori dei trasporti sostenibili, dell’efficienza energetica, delle energie rinnovabili e dell’edilizia residenziale. Ciò contribuirà al risparmio energetico e alla riduzione delle emissioni di CO2 nei settori dell’edilizia e dei trasporti.

Il comunicato stampa è disponibile online.