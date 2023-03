Per la produzione biologica

A seguito del successo della prima edizione dei premi dell’UE per la produzione biologica, a partire da oggi e fino al 14 maggio 2023 saranno aperte le candidature per la seconda edizione. I premi sono rivolti ai diversi attori della catena del valore dell’agricoltura biologica che abbiano sviluppato progetti innovativi, sostenibili e stimolanti che conferiscano un reale valore aggiunto alla produzione e al consumo di alimenti biologici. La cerimonia di premiazione si terrà il 25 settembre a Bruxelles.

Saranno conferiti otto premi in sette categorie: Miglior agricoltore e migliore agricoltrice biologici, Migliore regione biologica, Migliore città biologica, Migliore biodistretto biologico, Migliore PMI di trasformazione alimentare biologica, Miglior dettagliante di alimenti biologici, Miglior ristorante/servizio di ristorazione biologico. I premi dell’UE per la produzione biologica sono organizzati congiuntamente dalla Commissione europea, dal Comitato economico e sociale europeo, dal Comitato europeo delle regioni, dal COPA-COGECA e da IFOAM Organics Europe, con la partecipazione del Parlamento europeo e del Consiglio alla giuria di premiazione.

Janusz Wojciechowski, Commissario per l’Agricoltura, ha dichiarato: “I premi dell’UE per la produzione biologica mettono in luce le possibilità e il potenziale dell’agricoltura biologica. Sappiamo tutti che i metodi biologici proteggono gli ecosistemi e le risorse naturali, ma i vincitori dell’anno scorso hanno dimostrato quanto l’agricoltura biologica possa essere resiliente, redditizia e produttiva. Sono rimasto colpito dalla passione e dall’intraprendenza degli agricoltori, delle imprese e degli enti locali che hanno partecipato l’anno scorso, e attendo con interesse di scoprire quest’anno nuove realtà da cui trarre ispirazione. Invito tutti coloro che fanno parte del settore biologico dell’UE a candidarsi, per mettere in risalto il loro lavoro e diventare un faro per la produzione alimentare sostenibile nell’Unione. Buona fortuna a tutti i partecipanti!”

